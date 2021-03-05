لبنان

جريح جراء سقوطه من مبنى سكني في البترون

Lebanon 24
05-03-2021 | 13:47
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نقل عناصر من الدفاع المدني، الجمعة، جريحاً الى مستشفى البترون جراء سقوطه من الطبقة الثانية التابعة لاحد المباني السكنية في البترون.
 
 
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الدفاع المدني

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