هاشم: العودة الى السقف السياسي العالي النبرة يساهمان بزيادة التوتر

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في تصريح، ان "العودة الى السقف السياسي العالي النبرة والخطاب الموتور في بعض الاحيان، يساهمان في زيادة التوتر، في وقت نحتاج الى ما يجمع ويوحد للوصول الى تفاهم حول حكومة لاخراج لبنان من ازمته، ووضع حد للانهيار".وسأل: "الا يكفي ما أصاب اللبنانيين من فقر وذل، والصرخة ترتفع ولا حياة لمن ينادي؟".