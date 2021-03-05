لبنان

الغداء سيعود إلى المطاعم.. هذا ما دعت اليه وزارة السياحة

Lebanon 24
05-03-2021 | 14:20
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دعت وزارة السياحة في بيان، "المؤسسات المطعمية وتوابعها إلى ضرورة الإنتهاء من عملية تصديق الخرائط (50% قدرة استيعابية) التي سبق وأن طالبت بها الوزارة في تعاميم سابقة".

وأكدت الوزارة أنها ستقترح على "اللجان المعنية إلى اتخاذ قرار بفتح المطاعم والمقاهي بالشروط المعمول بها سابقا، على أن تكون مدة الفتح في المرحلة الراهنة محصورة بتقديم وجبة الغداء فقط، أي لغاية الساعة السادسة مساء، بحيث ستستمر المطاعم في تقديم الطعام عبر خدمة التوصيل إلى المنازل وخدمة التوصيل إلى السيارات (24 ساعة) كما كانت محددة سابقا".
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