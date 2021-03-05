لبنان

الدولار يرتفع صعوداً والشارع يغلي.. اليكم الطرقات المغلقة والمفتوحة (فيديو)

Lebanon 24
05-03-2021 | 15:02
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لم تهدأ بعد وتيرة الاحتجاجات على الشارع. غليان الدولار وملامسته حدود الـ10 آلاف ليرة في السوق الموازية، لا يزال يغضب عموم اللبنانيين الذين اقفلوا الطرقات بدءاً من ساعات الظهر الاولى في اكثر من منطقة. 
 
في بيروت، قطع محتجون السير بالاطارات المشتعلة عند ساحة الشهداء.
 
 
في صيدا، تجمع عدد من المحتجين وسط ساحة تقاطع ايليا، واشعلوا الاطارات، وقطعوا السير جزئيا، وذلك احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية وارتفاع سعر الدولار.
 
 
كما افادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير على اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين. وكذلك قطع السير على مستديرة كفرتبنيت النبطية. 
 
الى ذلك قطع محتجون الطريق عند تقاطع السبينس في صيدا. 
 
 
وكذلك تم قطع اوتوستراد خلدة الشويفات ومفترق دوحة عرمون بالاطارات المشتعلة. 
 
وفي عكار قطع محتجون الطريق عند مدخل بلدة عمار البيكات على طريق عام حلبا القبيات بالاطارات المشتعلة احتجاجا على سوء الاوضاع المعيشية والاقتصادية.
 
 
 
وتم قطع السير على طريق عام الفرزل ابلح بالاتجاهين، وعند مفترق بريتال احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وأفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير على طريق عام كسارة البقاع بالاتجاهين. ولاحقا تم قطع السير على طريق عام رياق بعلبك محلة مفرق الخضر بالاتجاهين. 
 
 
وفي طرابس قام عدد من المحتجين بتنفيذ مسيرات راجلة، ووقفات احتجاجية، وأشعلوا الاطارات أمام منازل عدد من السياسيين ويرددون الهتافات المنددة بهم، وذلك احتجاجا على الغلاء وتردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر الدولار.
 
ولاحقا أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير على طريق عام حلبا طرابلس عند مستديرة العبدة بالاتجاهين. 
 
على صعيد متصل، يتم التداول صباح اليوم الجمعة في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين "9910 - 9960" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
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