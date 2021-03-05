زحمة لشراء المواد المدعومة

اثر نشر رسائل نصية على وسائل التواصل الاجتماعي من احد المتاجر في منطقة دوحة عرمون عن بيع اصناف غذائية مدعومة، تهافت المواطنون لشراء ما امكن من الحاجات والسلع، ووقفوا في طوابير ومعظمهم دون كمامات وقائية، حتى غصت بهم الطرق ما تسبب بزحمة سير خانقة في المحلة.