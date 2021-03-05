لبنان

هل تقفل وزارة السياحة مراكز التزلج المخالفة؟

Lebanon 24
05-03-2021 | 16:16
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 أعلنت وزارة السياحة في بيان، قرارها "فتح تحقيق من قبل مصلحة الضابطة السياحية والشرطة السياحية مع أصحاب مراكز التزلج، وذلك بعد انتشار صور تظهر اكتظاظا كبيرا لرواد التزلج في لبنان اليوم".

وأكدت أن "أعداد المواطنين الذين تقدموا بطلبات إذن لزيارة مراكز التزلج هي أقل بكثير من تلك التي ظهرت في الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي".

وذكرت الوزارة أنها "رغم الأوضاع الصحية الدقيقة والخطيرة التي تمر بها البلاد، فهي تقوم بكل ما يلزم للحفاظ على ما تبقى من القطاع السياحي، وذلك إحساسا منها بالمسؤولية تجاه الموظفين في هذا القطاع، إلا أنها مضطرة إلى اتخاذ قرار الإقفال بالشمع الأحمر في حق كل مؤسسة مخالفة للشروط والمعايير الموضوعة من السلطات واللجان المعنية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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