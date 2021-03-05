البطريرك يازجي في مطرانية بيروت

زار بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي، دار مطرانية بيروت في الأشرفية، حيث استقبله المتروبوليت الياس عوده مع كهنة الأبرشية.



وناقش البطريرك مع المطران عوده، بجسب بيان المطرانية "أمورا كنسيَّة ومواضيع تخص لبنان والوضع الذي يمر فيه.