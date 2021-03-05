الخارجية الأميركية: التقارير عن فرض عقوبات على سلامة غير صحيحة

وقالت وزارة الخارجية الأميركية لموقع "" أن التقارير عن توجه وزارة الخزانة الأميركية إلى فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غير صحيحة.وكان"شككت أوساط مطلعة بصحة التقرير المنشور في موقع عالمي بشأن الواقع النقدي في لبنان وملف حديث قيد المتابعة".وقالت "يتبين من مضمون ما نشر انه اقرب الى تحليل له علاقة بالتجاذبات الداخلية اللبنانية اكثر مما هو مستند الى معطيات حسية، ولكن نشره في هذا الموقع الاخباري العالمي اعطاه هذا الوقع ، ليس الا".