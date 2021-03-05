لبنان

الخارجية الأميركية: التقارير عن فرض عقوبات على سلامة غير صحيحة

Lebanon 24
05-03-2021 | 17:00
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نفت وزارة الخارجية الأميركية ما أوردته وكالة بلومبرغ أمس "بأن واشنطن تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، نقلاً عن أربعة أشخاص مطلعين على الأمر".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية لموقع "العربية انكليزي" أن التقارير عن توجه وزارة الخزانة الأميركية إلى فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غير صحيحة.

وكان "لبنان ٢٤" اورد  صباحا الآتي "شككت أوساط مطلعة بصحة التقرير المنشور في موقع عالمي بشأن الواقع النقدي في لبنان وملف حديث قيد المتابعة".
وقالت "يتبين من مضمون ما نشر انه اقرب الى تحليل له علاقة بالتجاذبات الداخلية اللبنانية اكثر مما هو مستند الى معطيات حسية، ولكن نشره في هذا الموقع الاخباري العالمي اعطاه هذا الوقع ، ليس الا".
 
المصدر: العربية
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