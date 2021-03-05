لبنان

دياب استقبل شيا وبحثا في الاوضاع العامة

Lebanon 24
05-03-2021 | 16:49
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 استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في دارته في تلة الخياط، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا. وتم البحث في الأوضاع العامة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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حسان دياب

السفير الاميركية

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