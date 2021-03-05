لبنان

ما حقيقة بدء البنوك بتطبيق ضريبة 5% على معاشات الموظفين؟

Lebanon 24
05-03-2021 | 17:26
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بعد الضجة التي أثارتها صورة تبين أن مصرفاً سيبدأ بأخذ عمولة ثابتة بنسبة 5% على معاشات الموظفين الموطنة لديه، نشر IBL BANK بياناً توضيحياً أسر من خلاله الى أنه "تم تسريب مراسلة بين المصرف وإحدى عميلاته من الشركات وليس الافراد، والمقصود من هذا التسريب إلحاق الاذى بسمعة المصرف، لذلك يوضح الاتي:

1- هذه المراسلة لا تعني على الاطلاق ان المصرف سيسجل اي عمولة اضافية على حسابات الافراد الذين لديهم توطين لرواتبهم.

2- ان علاقة IBL BANK بعملائه من الشركات، ومنها الشركة المذكورة بالمراسلة السرية، مبنية على تقييم شامل للعلاقة المصرفية، بما في ذلك الخدمات المطلوبة من المصرف، والتي على اساسها تحدد العمولات المحتسبة على هذه الخدمات والتي تتحملها الشركات المعنية.

3- ان IBL BANK يؤكد ان هذه الشروط تعني حسابات الشركة فقط ولا تطال حسابات موظفي هذه الشركة على الاطلاق".
 
وكان حصل "لبنان 24" على وثيقة تبين ان احد المصارف أصدر تعميماً يذكر بموجبه انه اعتبارا من الأول من شهر آذار سيبدأ بأخذ عمولة ثابتة بنسبة 5 % على معاشات الموظفين الموطنة لديه كجزء من تحديث الشروط المصرفية .
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