لبنان

ال pcr متوفر في مستشفى مرجعيون

Lebanon 24
05-03-2021 | 17:37
A-
A+
Doc-P-800000-637505628850270147.jpg
Doc-P-800000-637505628850270147.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلنت إدارة مستشفى مرجعيون الحكومي "مباشرة العمل في مختبر ال pcr واستقبال المرضى فيه اعتبارا من اليوم 5/3/2021. ولاي استفسار والمراجعة يرجى الاتصال على الأرقام التالية :07831033 ext! :202.
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
المغرب: تسجيل 4 وفيات و420 إصابة جديدة بكورونا
lebanon 24
06/03/2021 01:29:23 Lebanon 24 Lebanon 24
5947 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا
lebanon 24
06/03/2021 01:29:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة تسجل 67 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
lebanon 24
06/03/2021 01:29:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مكمل غذائي قد يساعد في تعافي المصابين بـ"كورونا".. هذا ما قاله العلماء
lebanon 24
06/03/2021 01:29:23 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشفى مرجعيون الحكومي

كورونا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:26 | 2021-03-06
01:09 | 2021-03-06
01:00 | 2021-03-06
00:51 | 2021-03-06
00:30 | 2021-03-06
00:11 | 2021-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website