ال pcr متوفر في مستشفى مرجعيون

أعلنت إدارة مستشفى مرجعيون الحكومي "مباشرة العمل في مختبر ال pcr واستقبال المرضى فيه اعتبارا من اليوم 5/3/2021. ولاي استفسار والمراجعة يرجى الاتصال على الأرقام التالية :07831033 ext! :202.