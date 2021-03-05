14
o
بيروت
13
o
طرابلس
9
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
6
o
زحلة
4
o
بعلبك
9
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
65 سريرا جديدا لكورونا في مستشفى نبيه بري الجامعي
Lebanon 24
05-03-2021
|
17:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
افتتح في مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي القسم الاضافي المستحدث لمعالجة مرضى كورونا، وهو منفصل عن بقية أقسام المستشفى وجهز بكل المعدات الخاصة.
وجال رئيس مجلس الادارة المدير العام للمستشفى الدكتور حسن وزنة مع رئيس الجسم الطبي الدكتور علي طفيلي وطبيب القضاء في النبطية الدكتور بشار شميساني في القسم المستحدث برفقة الاعلاميين، للاطلاع على كافة التجهيز واستعداد الفريق الطبي والتمريضي لاستقبال المرضى اعتبارا من ظهر اليوم.
وقال وزنة: "نفتتح اليوم قسما جديدا اضافيا لمرضى الكورونا، هذا القسم معزول تماما عن بقية اقسام المستشفى الذي يستقبل الحالات المرضية والعلاجية بشكل طبيعي، وقد تم تجهيزه بالكامل بكل المعدات الطبية ويضم 27 سريرا، هذا القسم سيتكامل العمل فيه مع القسم الذي افتتح بعد تفشي الوباء والذي كان فيه 38 سريرا وبذلك بات لدينا 65 سريرا لحالات كورنا بالكامل، وبذلك نستطيع القول بأننا خففنا الضغط الذي نواجهه يوميا في استقبال المصابين. ونأمل ان يكون العدد كافيا حاليا، بالتزامن مع حملات التلقيح، ونحن لا نقول إننا أصبحنا بمنأى عن الخطر، على العكس فقد نشهد موجات جديدة من ارتفاع اعداد المصابين نتيجة فتح البلد بالكامل، وفي حال عدم التزامنا بالاجراءات الخاصة من استعمال الكمامة والتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية، فسنواجه موجات جديدة قاسية".
أضاف: "تجهيز القسم الجديد تم بدعم من الرئيس نبيه بري ووزارة الصحة العامة والمفوضية الاوروبية، ويضم فريقا طبيا وتمريضيا يملك خبرة كبيرة. وهنا أشير الى أن المستشفى يتابع عمله في كافة اقسامه بشكل طبيعي وكامل، فأقسام كورونا منفصلة ومنعزلة تماما، وفيها فريق طبي وتمريضي خاص، وبقية الاقسام قادرة بالفرق الموجودة فيها مواصلة أداء واجبها تجاه اهلنا ومجتمعنا. لا يمكن لنا حصر اهتمامنا بمرضى كورونا فقط، فلدينا 50 مريض سرطان يعالجون هنا في القسم الخاص بالسرطان، ولا يمكن ان نحملهم عبء الانتقال والعلاج في مستشفيات اخرى، إذا وجدت او استقبلتهم. مستشفى نبيه بري الحكومي قادر على أداء واجبه بشكل طبيعي، وهذه الرسالة سنؤديها تجاه اهلنا مهما كانت الضغوط والاكلاف
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
البنوك بدأت بتطبيق ضريبة 5% على معاشات الموظفين!؟ (صورة)
Lebanon 24
البنوك بدأت بتطبيق ضريبة 5% على معاشات الموظفين!؟ (صورة)
06:27 | 2021-03-05
05/03/2021 06:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
حلول على طبق من ذهب لأزمات مواليد 3 أبراج هذا الربيع
Lebanon 24
حلول على طبق من ذهب لأزمات مواليد 3 أبراج هذا الربيع
11:00 | 2021-03-05
05/03/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري كان على وشك هذه الخطوة
Lebanon 24
بري كان على وشك هذه الخطوة
08:45 | 2021-03-05
05/03/2021 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يحلّق والشارع يغلي.. كيف افتتح اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
الدولار يحلّق والشارع يغلي.. كيف افتتح اليوم في السوق الموازية؟
09:06 | 2021-03-05
05/03/2021 09:06:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" بين برجا والجيّة.. إشكال كبير بين عدد من المحتجين ومناصري "حزب الله"
Lebanon 24
"ولعت" بين برجا والجيّة.. إشكال كبير بين عدد من المحتجين ومناصري "حزب الله"
19:57 | 2021-03-05
05/03/2021 07:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:26 | 2021-03-06
الحريري يزور موسكو خلال الأسبوعين المقبلين
01:09 | 2021-03-06
مساعي اللواء إبراهيم مستمرّة
01:00 | 2021-03-06
التحرّكات الاحتجاجية قد تصبح ضاغطة في الفترة المقبلة
00:51 | 2021-03-06
إخراج "حكومة المهمّة" المقترحة عن مهمتها
00:30 | 2021-03-06
مخزومي لـ"الأنباء": محاولات تسييس الحِراك هدفها حرف البوصلة عن مسارها
00:11 | 2021-03-06
جهات تغذّي التحرّات وقطع الطرقات!
فيديو
خدعة بصرية مثيرة.. سفينة تطفو في الجو! (فيديو)
Lebanon 24
خدعة بصرية مثيرة.. سفينة تطفو في الجو! (فيديو)
21:00 | 2021-03-05
06/03/2021 01:29:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر ميلان" يعزّز صدارته من بوابة "بارما" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر ميلان" يعزّز صدارته من بوابة "بارما" (فيديو)
21:00 | 2021-03-05
06/03/2021 01:29:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف عن تقنية مستشعر الكاميرا "ISOCELL 2.0"!
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف عن تقنية مستشعر الكاميرا "ISOCELL 2.0"!
18:00 | 2021-03-05
06/03/2021 01:29:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact