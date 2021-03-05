قائد الجيش استقبل سفير الباراغواي ووفدا من الاتحاد الأوروبي

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه باليرزة، سفير الباراغواي أوسفالدو البيطار على رأس وفد مرافق. وتم البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.ثم استقبل وفدا من الاتحاد الأوروبي برئاسة السفير رالف طراف، وتم التداول في أوضاع لبنان والمنطقة.