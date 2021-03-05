لبنان

إقفال كل الادارات العامة والبلديات لمناسبة عيد البشارة

Lebanon 24
05-03-2021 | 18:07
A-
A+
Doc-P-800011-637505645845175298.jpg
Doc-P-800011-637505645845175298.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن رئاسة مجلس الوزراء مذكرة إدارة تقضي بإقفال جميع الإدارات العامة والمؤسسات والبلديات بمناسبة عيد بشارة السيدة مريم العذراء الواقع فيه 25 آذار.
مواضيع ذات صلة
اوجيرو نفت ما يروج عن امتناعها تنفيذ قرار قضائي باقفال منصات تحدد سعر الدولار
lebanon 24
06/03/2021 01:29:47 Lebanon 24 Lebanon 24
زحمة سير على طريق البالما البحرية وعند مفرق رأس مسقا عقب اقفال اوتوستراد البالما
lebanon 24
06/03/2021 01:29:47 Lebanon 24 Lebanon 24
اقفال طريق سينيق مغدوشة بالاطارات المشتعلة
lebanon 24
06/03/2021 01:29:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الوطنية: اقفال مدخل النبطية الشمالي احتجاجا على التدهور الاقتصادي
lebanon 24
06/03/2021 01:29:47 Lebanon 24 Lebanon 24

عيد البشارة

اقفال

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:26 | 2021-03-06
01:09 | 2021-03-06
01:00 | 2021-03-06
00:51 | 2021-03-06
00:30 | 2021-03-06
00:11 | 2021-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website