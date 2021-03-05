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لبنان
المكتب الإعلامي لمصرف لبنان: سلامة سيتقدّم بدعاوى قانونية بحق وكالة بلومبرغ الأميركية
Lebanon 24
05-03-2021
|
18:10
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صدر عن المكتب الإعلامي لمصرف لبنان البيان الآتي:
يعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه سيتقدّم بسلسلة دعاوى قانونية في داخل لبنان وخارجه بحق وكالة بلومبرغ الأميركية ومراسلتها في بيروت وكل من يقف وراءهما بجرائم فبركة أخبار والإساءة ومحاولات تشويه سمعة حاكم المصرف المركزي.
إن التمادي في هذه الإساءات بات يحتّم تحرّكا من جميع الذين يدّعون الحرص على المصرف المركزي وسمعة لبنان المالية ما يرتدّ سلباً على جميع اللبنانيين، ما يجعل هذه الجرائم ترقى إلى مرتبة الخيانة الوطنية وتمسّ بالأمن المالي للبلد وفرص إعادة الإنقاذ.
وكانت الخارجية الأميركية قد أكدت في وقت سابق أن التقارير عن فرض عقوبات على سلامة غير صحيحة
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