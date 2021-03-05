محاضر ضبط بالجملة في كفرذبيان... خالفوا شروط السلامة العامة

نظمت فصيلة عيون السيمان في قوى الامن الداخلي، محاضر ضبط في كفرذبيان بحق شركة سياحية مخالفة وعدد من روّاد التزلج لعدم التزامهم بالاجراءات الوقائية (إرتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي...)، مما شكّل مخالفة لشروط التعبئة العامة.

فصيلة عيون السيمان في #قوى_الامن تنظم محاضر ضبط في #كفرذبيان بحق الشركة السياحية وعدد من روّاد التزلج لعدم التزامهم بالاجراءات الوقائية (إرتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي...)، مما شكّل مخالفة لشروط التعبئة العامة. pic.twitter.com/7FIWwoDU9A — قوى الامن الداخلي (@LebISF) March 5, 2021