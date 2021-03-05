محاضر ضبط بالجملة في كفرذبيان... خالفوا شروط السلامة العامة

فصيلة عيون السيمان في #قوى_الامن تنظم محاضر ضبط في #كفرذبيان بحق الشركة السياحية وعدد من روّاد التزلج لعدم التزامهم بالاجراءات الوقائية (إرتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي...)، مما شكّل مخالفة لشروط التعبئة العامة. pic.twitter.com/7FIWwoDU9A
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) March 5, 2021
فصيلة عيون السيمان في #قوى_الامن تنظم محاضر ضبط في #كفرذبيان بحق الشركة السياحية وعدد من روّاد التزلج لعدم التزامهم بالاجراءات الوقائية (إرتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي...)، مما شكّل مخالفة لشروط التعبئة العامة. pic.twitter.com/7FIWwoDU9A