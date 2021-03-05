توقيف عصابة في منطقة جبيل تتألف من 3 أشخاص

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 5/ 3/ 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة جبيل عصابة مؤلفة من 3 سوريين: (ر.ع)، (ش.ش) و(ب.س)، تعمل على ترويج عملة مزوّرة، وضبطت بحوزتهم كمية من المخدرات.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.