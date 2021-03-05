لبنان

وهبه استقبل سفيرة كندا في لبنان... ورسالة من نظيره الكندي

Lebanon 24
05-03-2021 | 18:42
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه  سفيرة كندا في لبنان   شانتال شاستناي  التي نقلت  اليه  رسالة 
من نظيره الكندي مارك غارنو تضمنت تقدير بلاده للنجاحات التي حققها أبناء الجالية اللبنانية في كندا. وأكّد الوزير الكندي على العلاقات الممتازة التي تجمع الشعبين اللبناني والكندي وعلى دعمه الدائم للشعب اللبناني خاصةً في هذه الظروف االصعبة  وقد تم التفاهم  على ان يتم  التواصل  الهاتفي  بين الوزيرين  في ٢٥ من الشهر الحالي. 
 
وتلقّى وزير الخارجيّة والمغتربين شربل وهبه من نظيره وزير  خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنطوني بلينكن رسالة شكر على تهنئته بتسلمه منصبه, ضمّنها تطلَعه الى العمل سويا من أجل تقوية العلاقات بين الشعبين اللبناني والأميركي مؤكداً على أهمية التعاون المشترك لتخطي المصاعب التاريخية التي يمر بها عالمنا حاليا والتطلّع الى مستقبل مزدهر تتجذّر فيه الحرية والتطور للجميع.

 
كما تلقى الوزير وهبه رسالة من نظيره الصيني وانغ يي يشكر فيها لبنان على دعمه للصين وعلى موقفه المؤيّد لإحترام سيادتها وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية. وثمن  الوزير الصيني  موقف لبنان  خلال الدورة العادية  السادسة والاربعين لمجلس حقوق الانسان  في جنيف  وتوقيعه على البيانين   المشتركين     الداعمين للصين حول HONG KONG و    XINJIANG  . وأكد الوزير الصيني على استعداد الصين الدائم للعمل مع لبنان في سبيل تدعيم أسس صداقتهما وتعزيز التنسيق والشراكة في القضايا الدولية والإقليمية وتبادل الدعم في القضايا ذات المصلحة المشتركة.
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