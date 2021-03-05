لبنان

الشارع يشتعل.. إليكم خارطة بالطرقات المقطوعة

Lebanon 24
05-03-2021 | 18:44
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تستمرّ التحركات في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار في السوق الموازية.
 
وفي ما قائمة بالطرقات المقطوعة حالياً:
 
 
اوتوستراد جونية المسلك الشرقي مقابل السي سويت
طريق عام دير زنون قرب مفرق الفاعور بالاتجاهين
محلة جديتا العالي بالاتجاهين
طريق عام الجرمق الخردلي
اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين 
ساحة عبد الحميد كرامي طرابلس
الطريق الداخلية محلة ذوق مصبح
طريق عام يسوع الملك ذوق مصبح 
مستديرة الجبلي - بعلبك  
طريق المشرفية
طريق المطار القديم محلة برج البراجنة بالقرب من ألدورادو
تقاطع إيليا - صيدا
أوتوستراد البترون باتجاه طرابلس
 
الطرقات التي أعيد فتحها:
 
ساحة النجمة (صيدا)
طريق عام حلبا - العبدة
مستديرة كفرتبنيت النبطية الفوقا
أوتوستراد السعديات
اوتوستراد الدورة المسلك الشرقي
طريق عام الخردلي - الجرمق
طريق ترشيش زحلة
جميع الطرقات ضمن نطاق النبطية سالكة حالياً
محلة مار مخايل - الشياح
طريق عام ضهر البيدر - مفرق فالوغا
 
 
(تحديث مستمر)
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