عدد وفيات "كورونا" يرتفع في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3202 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 390053 حالة.ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 3194 ضمن المقيمين و 8 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 304191، في حين أن العدد التراكمي للوفيات هو 4971، إذ تمّ تسجيل 52 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".