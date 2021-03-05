قوى الأمن تتابع حالات كورونا في السجون

صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــةالبلاغ التالي:في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السّجون، لغاية تاريخه:وصلت حالات الشّفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس "كورونا" في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجني القاصرات ونساء بعبدا إلى /854/ حالة من أصل العَدَد الإجمالي /940/ حالة إيجابيّة، وذلك بعد إِجراء /3401/ فحصاً مخبريًّا (PCR) للنّزلاء، و/2/ حالتين أُدخِلتا إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللاّزم./33/ حالة إيجابيّة في فصيلة سجون طرابلس.بالنّسبة لِنظارات وحدة شرطة بيروت، تبين وجود /2/ حالتين إيجابيّتين في سجن النساء المركزي.أمّا في نظارات وحدة الشّرطة القضائيّة، وبعد إجراء عدد من فحوصات (PCR) تمّ تشخيص /4/ حالات إيجابيّة.