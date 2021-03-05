لبنان

قوى الأمن تتابع حالات كورونا في السجون

Lebanon 24
05-03-2021 | 19:33
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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة

البلاغ التالي:

 في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السّجون، لغاية تاريخه:

وصلت حالات الشّفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس "كورونا" في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجني القاصرات ونساء بعبدا إلى /854/ حالة من أصل العَدَد الإجمالي /940/ حالة إيجابيّة، وذلك بعد إِجراء /3401/ فحصاً مخبريًّا (PCR) للنّزلاء، و/2/ حالتين أُدخِلتا إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللاّزم.
/33/ حالة إيجابيّة في فصيلة سجون طرابلس.
 بالنّسبة لِنظارات وحدة شرطة بيروت، تبين وجود /2/ حالتين إيجابيّتين في سجن النساء المركزي.
أمّا في نظارات وحدة الشّرطة القضائيّة، وبعد إجراء عدد من فحوصات (PCR) تمّ تشخيص /4/ حالات إيجابيّة.
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