لبنان

"ولعت" بين برجا والجيّة.. إشكال كبير بين عدد من المحتجين ومناصري "حزب الله"

Lebanon 24
05-03-2021 | 19:57
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شهد الشارع الرئيسي في منطقة الجية اشكالاً بين عدد من أبناء برجا من جهة، وشبان من بلدة الجية من جهة أخرى.
 
ووفقاً للمعلومات، فإنّ الاشكال وقع بين بعض شبان برجا الذين كانوا يقطعون الطريق وعدد من الأشخاص في الجية قيل أنهم مناصرون لـ"حزب الله". 
 
وعلم "لبنان24" أن شباناً من برجا قاموا بتكسير مقهى في منطقة الجية احتجاجاً على تعرض أحدهم لطعنة بالسكين في يده من قبل شبان في الجية على خلفية قطع الطريق الساحلي. 
 
ووفقاً للمصادر، فإنّ الاتصالات حالياً تتكثف بين فاعليات المنطقة لتطويق ذيول الاشكال بين المنطقتين، في حين فتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالحادث. 
 
إلى ذلك، أعلنت بلدية الجية، في بيان أن "ما جرى على الطريق البحرية، هو بمثابة اشكال فردي بين عدد من الشبان، خلال محاولة البعض قطع الطريق العام القديم في وسط الجية، فتدخلت شرطة البلدية والوجهاء وقوى الجيش، وتمت معالجة الأمر واعادة الوضع الى طبيعته، وحل الاشكال  العابر حُبياً".
 
وتمنت البلدية على وسائل الاعلام عدم تضخيم الموضوع، مشيرة إلى أنه "عمل فردي، ولا يمكن ان يؤثر على صيغة الوحدة التي تتميز بها الجية والمنطقة".
 
وختمت البلدية بيانها مؤكدة أنّ "كل من اصيبوا بالاشكال هم من ابناء الجية". 
 
 
 
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