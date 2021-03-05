خلال قطع الطريق.. اشكال بين الجيش ومتظاهرين في صيدا

قطع عدد من المواطنين طريق صيدا البحرية احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار.

وبحسب المعلومات، فقد حصل تدافع بين المعتصمين وعناصر من الجيش، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.