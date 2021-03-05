لبنان

بيان هام من "OMT" بشأن تحويلات الدولار.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
05-03-2021 | 21:57
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أصدرت شركة "OMT" بياناً أشارت فيه إلى أنّ "الشركة تشهدُ عطلاً تقنياً منذ صباح الجمعة 5/3/2021، ادى إلى انقطاع خدماتها في كافة المراكز"، موضحة أنّ "الفريق التقني يعمل بجهد على إصلاح العطل لإعادة الخدمات إلى عملها الطبيعي، بحيث يتمكن الزبائن من إنجاز كافة معاملاتهم".
وأضاف البيان: "لقد تمكن الفريق الفني كمرحلة أولى من تفعيل خدمة Western Union في المراكز التابعة لإدارة الشركة في الطيونة وصيدا وABC ضبية، وتؤكد OMT أن الدولار الأميركي متوفر لتسديد التحاويل الواردة من الخارج".
وأكدت الشركة أن "جميع وكلائها سيستأنفون تقديم الخدمات وتسليم التحاويل المالية فور إصلاح العطل". وختمت: "ستصدر OMT بياناً فور إعادة تقديم خدماتها عبر كافة وكلائها".
 
 
 
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