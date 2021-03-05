لبنان

أوساط بعبدا تهاجم الحريري: "لا يريد تشكيل الحكومة"

Lebanon 24
05-03-2021 | 22:29
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اعتبرت أوساط بعبدا أن "الرئيس المكلف سعد الحريري لا يريد تشكيل الحكومة أو لا يستطيع تشكيلها"، مشيرة إلى أنّ "الحريري ذهب بعيداً بأن اشترط حصوله على ثقة نواب تكتل لبنان القوي ليعطي الرئيس 5 وزراء مسيحيين، والا يحصر تمثيله بـ 3 وزراء".
ووفقاً لقناة الـ"LBCI"، فقد لفتت أوساط القصر الجمهوري إلى أن "الحريري يريد انتاج النظام نفسه بالاشخاص انفسهم سياسياً ومالياً ونقدياً واقتصادياً، وهذا هو الدرك الأخطر والأدهى في مشروعه.
وأشارت الأوساط نفسها الى أن "الحريري يقول بوضوح إن لا حكومة الآن، وهو في هروبه الى الامام سيجد وسيبتكر كل يوم عذراً جديداً لكي لا يشكل".
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