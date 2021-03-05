لبنان

بري راثياً الشيخ الزين: لا نراه إلا شهيداً مقاوماً مجاهداً منذ عقود

Lebanon 24
05-03-2021 | 23:08
A-
A+
Doc-P-800096-637505826137565457.jpg
Doc-P-800096-637505826137565457.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رثى رئيس مجلس النواب نبيه بري، مساء اليوم، رئيس مجلس امناء "تجمع العلماء المسلمين" القاضي الشيخ احمد الزين، في ذكرى مرورة ثلاثة ايام على رحيله. وقال بري في رثاء الزين: "أخي وصديقي القاضي العادل وشيخ الأجيال في كل مراحلها، العلامة على منبر الحق والفهامة على سجل الحياة أحمد الزين. لا غرو أن نعتك حركة أمل بالشهيد، لأننا لا نراك إلا شهيدا مقاوما مجاهدا منذ عقود وعقود.

لقد أحببناك قبل أن نراك وازداد الحب بعدما التقيناك مع الإمام القائد السيد موسى الصدر في ساحة الجهاد. ولقد كورت المواقف الصلبة، كما وكورت عمامتك البيضاء الموشحة باللون الأحمر والتي تحاكي مواقفك البيضاء الموشحة بدم الشهداء.

أحمد الزين شيخ الشهداء الذين أصروا على دعم المقاومة. الشيخ أحمد الزين ابن صيدا الأبية، الذي شارك في صناعتها بوابة للمقاومة وبوابة للجنوب المقاوم.

أنت رئيس لمجلس الأمناء، والأمانة عرضت على الجبال فلم تحملها، وحملتها أنت بكل كبرياء وشموخ وبكل ثقة وإيمان وعزيمة لتجمع علماء الأمة في بوتقة الوحدة الجامعة، ولتشكل معهم رأس حربة تشك خاصرة التفرقة والتشكيك والشرذمة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:26 | 2021-03-06
01:09 | 2021-03-06
01:00 | 2021-03-06
00:51 | 2021-03-06
00:30 | 2021-03-06
00:11 | 2021-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website