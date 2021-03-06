ضجّة كبيرة

أحدثت معلومة عن عزم أحد المصارف العاملة إقتطاع نسبة مئوية ضريبة على رواتب المواطنين من القطاعين العام والخاص ضجة كبيرة، ما لبثت أن دفعته إلى التراجع، وفق أسرار "اللواء".