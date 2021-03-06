لبنان

جهات تغذّي التحرّات وقطع الطرقات!

Lebanon 24
06-03-2021 | 00:11
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تتحدث مصادر عن جهات مؤثرة، تغذي التحركات الناشطة، وقطع الطرقات في بعض المناطق الحسّاسة، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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