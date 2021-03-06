لبنان

إخراج "حكومة المهمّة" المقترحة عن مهمتها

Lebanon 24
06-03-2021 | 00:51
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قالت أوساط سياسية عبر "الأنباء" الكويتية إن "فريق الممانعة، نجح كما يبدو في إخراج حكومة المهمة الفرنسية المقترحة عن مهمتها التقشفية وجر المجتمع اللبناني إلى حالة الفقر والعوز، وجعل معظمه كالأرض العطشى، المهيأة للارتواء بأي نوع من الماء كما يحصل الآن في مدينة طرابلس ثاني المدن اللبنانية، التي يجري اعتقال الناشطين فيها والثوار بتهمة الإرهاب لتخلو الساحات لذوي الارتباطات المشبوهة بأحزاب الممانعة ومخابراتها فتشعل الحرائق في مبنى البلدية والمحكمة السنية، وأمام منازل نواب المدينة، كما جرى ليصار لاحقا الى اتهام الثوار".
المصدر: الانباء الكويتية
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