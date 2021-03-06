لبنان

التحرّكات الاحتجاجية قد تصبح ضاغطة في الفترة المقبلة

Lebanon 24
06-03-2021 | 01:00
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توقعت أوساط مطلعة أن "يضاف الأسبوع المقبل إلى رزنامة الانتظارات لأن لبنان لم يحل ضيفا على طاولة المفاوضات الإقليمية، داعية إلى ترقب اجتماعات رئيس الحكومة المكلف في روسيا التي دخلت على خط تأليف الحكومة الجديدة".

ولفتت أوساط مطلعة عبر "اللواء" إلى أن التحركات الاحتجاجية الممتدة على جميع الأراضي اللبنانية قد تصبح ضاغطة في الفترة المقبلة لكن التجارب قد تعيد المشهدية السابقة لجهة أن ما من قدرة على المعالجة واستنباط الحلول معتبرة أن المراوحة تعلو على أي خطوة". 

وأوضحت الأوساط نفسها أن "هناك من يعتبر أن  بقاء هذه التحركات تحت عنوان تردي الاوضاع من دون أي إشكالات امنية هو الأساس"، مشيرة إلى أن "اكبر دليل على أن هذا العنوان  هو قيام الاحتجاجات في معظم المناطق اللبنانية دون أن تكون حظرا على منطقة".
المصدر: اللواء
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