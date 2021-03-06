لبنان

تطورات نوعية

Lebanon 24
06-03-2021 | 04:31
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يتردّد أنّ ملف ترسيم الحدود قد يشهد خلال الأيام القليلة المقبلة تطورات نوعية.
المصدر: نداء الوطن
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ترسيم الحدود

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