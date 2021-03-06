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لبنان
شكاوى قضائية
Lebanon 24
06-03-2021
|
04:37
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يشكو قضاة في مجالسهم الخاصة من عدم تجاوب النيابات التمييزية في تسليم مستندات مطلوبة لسير عمل تحقيق بقضية مالية، ويتجهون إلى مراجعة رئيس مجلس القضاء سهيل عبود لعدم إعاقة سير عمل التحقيق.
المصدر: نداء الوطن
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