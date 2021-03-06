شكاوى قضائية

يشكو قضاة في مجالسهم الخاصة من عدم تجاوب النيابات التمييزية في تسليم مستندات مطلوبة لسير عمل تحقيق بقضية مالية، ويتجهون إلى مراجعة رئيس مجلس القضاء سهيل عبود لعدم إعاقة سير عمل التحقيق.

