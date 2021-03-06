لبنان

شكاوى قضائية

Lebanon 24
06-03-2021 | 04:37
A-
A+
Doc-P-800140-637506025320163244.jpg
Doc-P-800140-637506025320163244.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يشكو قضاة في مجالسهم الخاصة من عدم تجاوب النيابات التمييزية في تسليم مستندات مطلوبة لسير عمل تحقيق بقضية مالية، ويتجهون إلى مراجعة رئيس مجلس القضاء سهيل عبود لعدم إعاقة سير عمل التحقيق.
المصدر: نداء الوطن
مواضيع ذات صلة
أهالي ضحايا انفجار المرفأ: منحنا فرصة اخيرة للقضاء لانصافنا والقضاء اللبناني على المحك
lebanon 24
06/03/2021 08:59:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المطارنة الموارنة: للتعاون مع القضاء الدولي في جريمة تفجير المرفأ نظرا لتشعبات هذه الجريمة ولوجود ضحايا ومنكوبين من غير اللبنانيين
lebanon 24
06/03/2021 08:59:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس القضاء الشرعي الأعلى: تأجيل امتحان تعيين قضاة شرعيين جعفريين إلى 10 الحالي
lebanon 24
06/03/2021 08:59:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد مثولهما أمام القضاء.. "إفراج مشروط" عن بارتوميو
lebanon 24
06/03/2021 08:59:26 Lebanon 24 Lebanon 24

قضاء

شكاوى

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:30 | 2021-03-06
05:47 | 2021-03-06
08:45 | 2021-03-06
08:00 | 2021-03-06
07:17 | 2021-03-06
07:11 | 2021-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website