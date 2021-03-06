لبنان

ستريدا جعجع: ننتظر أن يتخذ عون قراراً بالاستقالة

Lebanon 24
06-03-2021 | 06:08
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اعتبرت النائبة ستريدا جعجع، في حوار مع "الشرق الأوسط" أن إسقاط رئيس الجمهورية ميشال عون في الشارع "خطوة غير دستورية"، لكنها قالت "نحن بانتظار أن يقوم الرئيس شخصياً باتخاذ موقف تاريخي بالاستقالة"، ورأت أنه "قبل البحث بأي تغيير أو تعديل للنظام اللبناني يجب أن تبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها بحيث لا يعود هناك سلاح غير شرعي خارج سلاح المؤسسات الأمنية الشرعية، على رأسها الجيش اللبناني، كما يجب أن تستعيد الدولة قرارها الاستراتيجي بالسلم والحرب".

وعن علاقة "القوات" برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، قالت جعجع إن "ترميمها منوط به وبمواقفه من ملفات أساسية كطريقة إدارة الدولة والحوكمة، محاربة الفساد، إقرار الإصلاحات، وغيرها".
 
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المصدر: الشرق الأوسط
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