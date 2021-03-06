مساع عونية لتأمين اتصال بين باسيل والقيادة الروسية

كتب آلان سركيس في"نداء الوطن": بعد الزيارة الأخيرة غير الناجحة التي قام بها مستشار رئيس الجمهورية أمل أبو زيد إلى موسكو، حطّ أبو زيد أمس مجدداً في روسيا من أجل القيام بمحاولة جديدة لتليين الموقف الروسي.

وعلمت "نداء الوطن" أن أبو زيد يسعى إلى تأمين موعد أو اتصال بين باسيل والقيادة الروسية بغية إقناعها أولاً بإعادة وصل ما انقطع بين "التيار الوطني الحرّ" وموسكو، ومن أجل إقناع القيادة الروسية بأهمية إعطاء رئيس الجمهورية و"التيار" الثلث المعطّل وعدم مساندة الحريري في مهمته.

ويتزامن تواجد أبو زيد في موسكو مع زيارة يقوم بها مستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان حيث يلتقي عدداً من المسؤولين الروس، علماً أن شعبان يقوم بزيارات متكررة إلى موسكو.

لا شكّ أن زيارة العاصمة الروسية مهمة جداً، لكن الروس يؤكدون أهمية الحل الذي يخرج من الداخل اللبناني والذي يصنعه اللبنانيون بأيديهم وعدم انتظار الخارج، وإلا عليهم أن ينتظروا التوافق الأميركي - الروسي الكبير في المنطقة، وهذا التوافق لا يزال بعيد المنال، فيما الوضع اللبناني يتدحرج نحو الأسوأ، ما يثير قلق الدول المهتمة بالوضع اللبناني وعلى رأسها روسيا التي تحذّر دائماً من الفوضى، وهي ترى أن الإستمرار على هذا المنوال من التعطيل سيوصل إلى جهنّم حقيقية، وكل الجهد الذي بُذل سابقاً من أجل تحييد لبنان عن أزمات المنطقة سيذهب سُدى.