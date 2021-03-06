جنبلاط يخشى تدحرج الامور الى كارثة يصعب احتواؤها

قال أمين سر الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر لـ" الديار" ان السبب الرئيسي الذي دفع بالنائب وليد جنبلاط الى اتخاذ موقفه الاخير هو استشعاره بخطورة الوضع وخشيته من ان تتدحرج الامور الى كارثة يصعب احتواؤها وبات على الاخرين ممن اتهموه باحتكار التمثيل الدرزي ان يقدموا التنازلات لانقاذ لبنان لان الوضع لم يعد يحتمل .

وشدد ناصر الى ان الرئيس المكلف لم يقل يوما ان جنبلاط يستأثر بالقرار الدرزي انما الفريق الاخر من روج لهذه الافكار لافتا الى ان الحريري اراد 18 وزيرا لانه يسعى الى مصغرة ولحكومة مهمة واختصاصيين. اذا استمر التعطيل فليصارحوا الناس بالاسباب الحقيقية التي تمنع وجود حكومة اليوم.