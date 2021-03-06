لبنان

سفيرة فرنسا تتحرك

Lebanon 24
06-03-2021 | 06:45
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ذكرت "الديار" أنّ السفيرة الفرنسية آن غريو تقوم بزيارات بعيدة من الأضواء وتتصل ببعض الافرقاء المعنيين للوقوف على حقيقة العراقيل الحكومية، ملمحة إلى إمكان استئناف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبادرته الحكومية وتزخميها باتصالات مع الداخل اللبناني.
 
وكتبت "الجمهورية": عكست مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية، خشية لدى المسؤولين الفرنسيين، من أنّ تعطيل تأليف الحكومة في لبنان سيبعد هذا البلد اكثر فأكثر عن الإنفراج، ويلقي به امام مخاطر اضافية. وهو ما تمّ إبلاغه في الساعات الاخيرة الى بعض المستويات السياسية المعنية بالملف الحكومي في لبنان، وكان لمستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل دور اساسي في هذا المجال. الّا انّ هذه الاتصالات لم تفض الى اي ايجابيات او ليونة في مواقف اطراف التأليف الحكومي.
 
وقالت، انّ قصر الاليزيه ما زال يرى امعاناً غير مبرّر في تعطيل تأليف الحكومة، وهو في هذا السياق يعتبر انّ تسهيل التأليف هو مسؤولية جميع الاطراف والقادة في لبنان، الذين سبق لهم ان اكّدوا التزامهم بالمبادرة الفرنسية، والجانب الاكبر من هذه المسؤولية يقع على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري.
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