لبنان

هذا ما أبلغته السفيرة الأميركية لدياب

Lebanon 24
06-03-2021 | 06:53
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ذكرت" الجمهورية" ان السفيرة الاميركية دوروثي شيا ابلغت امس رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب انّ المعلومات المتداولة حول العقوبات المتوقعة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غير صحيحة وتفتقر الى كثير من الدقة، وانّها ليست على علم بذلك. لافتة الى انّ بيانات رسمية ستصدر فور بدء النشاط الرسمي في الخارجية الاميركية (وهو ما تُرجم بما صدر مساء من بيانات وفق التوقيت الاميركي).
المصدر: الجمهورية
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