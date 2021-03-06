لبنان

70 ألف شخص اخذوا اللقاح في لبنان.. وهذا موعد الجرعة الثانية

Lebanon 24
06-03-2021 | 06:59
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قال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح "كورونا" الدكتور عبد الرحمن البزري لجريدة "الأنباء" الالكترونية "ما زلنا في المرحلة الأولى من عملية التلقيح، والذين أخذوا اللقاح أصبحوا بحدود 70 ألف شخص".

 

وقال: "بدءاً من يوم الإثنين سنبدأ بالجرعة الثانية للذين أخذوا اللقاح المرة الاولى، والجرعة الاولى للذين ما زالوا لم يأخذوه. وهناك دفعة رابعة من لقاح "فايزر" ستصل يوم السبت الى لبنان، وفي 15 آذار الجاري ستصل دفعة كبيرة من لقاح "أسترازينيكا" ما يجعلنا نتحرك بشكل أسرع".

 

وأضاف البزري: "عملية التلقيح ليست بطيئة واللقاح الذي يصلنا نقوم باستعماله، ونحضّر أنفسنا للجرعة الثانية". وحول مدة التلقيح بين الجرعة الاولى والثانية، أوضح البزري انها "يجب ان تكون المدة بين ثلاثة وأربعة أسابيع على الأقل. لدينا أولوية بأن نعطي اللقاح للجسم الطبي ومن ثم المسنين ونعود ونبدأ بالفئة العمرية الثانية".

 

المصدر: الأنباء الالكترونية
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