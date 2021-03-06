توضيح من شركة "الأيتام" بشأن الاعتداء على محطّة في المشرفية

بعد تداول خبر حول إقدام عدد من الشبّان على التهجّم على عمّال محطة "الأيتام" في محلة المشرفية وقيامهم تعبئة مادة البنزين لدراجتهم بالقوة من دون أي بدل مادي، أوضحت إدارة شركة "الأيتام" أن "الفيديو المتداول صحيح لكنّ المحطة المذكورة تمّ تسليمها إلى صاحبها ولا دخل لشركة "الأيتام" بها لا من قريب ولا من بعيد".