إطلاق نار على منزل أحد الناشطين في طرابلس

أقدم مجهولون يستقلون سيارة على إطلاق النار على منزل الناشط في الحراك، ربيع مينا، في ساحة النجمة - طرابلس، وفروا بعدها إلى جهه مجهولة من دون معرفة الأسباب، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.