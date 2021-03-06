قرار بعدم عودة الحريري الى السرايا

أبلغ نائب من "التيار الوطني الحر" ان القرار اتخذ بعدم عودة الرئيس سعد الحريري الى السرايا وعدم التعاون معه لتشكيل الحكومة، ويجري البحث حاليا عن البديل الذي قد يكون نائبا بيروتيا لن يكشف عنه الا بعد انجاز "اسقاط" الحريري .

واشار النائب الى ان رئيس التيار جبران باسيل "اقنع" بعبدا في صوابية قراره وان ما سرب ليل امس من معلومات نسبت الى "اوساط بعبدا" عبر احدى محطات التلفزة، هو من المقدمات الاعلامية لتهيئة الاجواء للخطوة المقبلة .