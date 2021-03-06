لبنان

برقية شكر من نصرالله الى خامنئي.. هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
06-03-2021 | 09:52
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وجه الامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله برقية شكر الى قائد الثورة الاسلامية الايرانية الامام السيد علي الخامنئي لمواساته بالراحل الشيخ أحمد الزين، جاء فيها: "إنني أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع إخواني والعلماء الأعزاء وأسرة سماحة العلامة المجاهد الراحل الشيخ أحمد الزين رحمه الله تعالى وجميع تلامذته ورفاقه ومحبيه، أتوجه إلى سماحتكم بالشكر على مواساتكم وتعازيكم الأبوية بفقد هذا العالم المجاهد والمقاوم والصابر والمخلص والصادق والوحدوي والمحب والوفي والمضحي في طريق المقاومة والجهاد والوحدة الإسلامية. ونعاهد سماحتكم مواصلة طريق هذا الراحل العزيز والعمل المتواصل من أجل تحقيق الأهداف والآمال التي كان يؤمن بها ويعمل لها دائما. مع دعائنا الدائم لسماحتكم بطول العمر والمزيد من العزة والنصر والتوفيق في قيادة هذه الأمة والدفاع عن كرامتها وشرفها في مواجهة طواغيت العالم".

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