المشرفية توجّه إلى سوريا لبحث ملف النازحين مع الوزراء المعنيين

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية والسياحة البروفسور رمزي المشرفية أنّه توجّه صباح اليوم السبت على رأس وفد إلى سوريا في زيارة يعقد خلالها سلسلة لقاءات على مدى يومين متتاليين.

وسيلتقي المشرفية وزراء: الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون، الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، الشؤون الإجتماعية والعمل سلوى العبدالله والسياحة محمد رامي مرتيني.

وسيتركز البحث في ملف النازحين السوريين وخطّة العودة التي أعدتها وزارة الشؤون وأقرّتها الحكومة اللبنانية في تمّوز الماضي.