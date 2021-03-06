مجددا: لا حكومة بمشاركة "حزب الله"

لم تحمل الساعات الاخيرة اي تطور ايجابي في ملف تشكيل الحكومة، بل على العكس من ذلك توحي المؤشرات السياسية الى ان التعقيد وصل الى درجة غير مسبوقة، بالتوازي مع تسريب فريق رئيس الجمهورية خبر استعداد الاخير للقبول بحكومة 18 وزيرا وبـ 5 وزراء، وبيان الرئيس سعد الحريري الذي هاجم فيه "حزب الله".

مصادر متابعة تؤكد "ان ما حملته الساعات الاولى التي تلت هجوم الحريري على الحزب، افضت الى الوصول الى العقدة الاساس التي كان الجميع يحاول الالتفاف عليها، وهي وجود حزب الله في الحكومة".

وتشدد المصادر على "ان رسائل جدية ورسمية وصلت الى "حزب الله"، تصارحه بأن تشكيل الحكومة بوجوده امر صعب، وان الرئيس سعد الحريري سيشكل حكومة فورا في حال لم يتمثل الحزب فيها".

وتعتبر المصادر ان "هناك قرارا اقليميا حاسما بعدم تغطية اي حكومة يتمثل فيها الحزب ، وان دول الخليج وتحديدا المملكة العربية السعودية لا ترغب بالمساهمة بتعبيد الطرقات الاقليمية للمفاوضات الاميركية- الايرانية وغير مهتمة بهذا الامر".

وتشير المصادر الى "ان المرحلة المقبلة ستشهد زيادة الضغط الامني والسياسي والشعبي والمالي في لبنان بهدف اجبار الرئيس ميشال عون على تقديم التنازل تلو الاخر في اللعبة الحكومية، في حين ان التواصل بين الحريري و "حزب الله" مستمر لكن ضمن قواعد مختلفة نظرا لظهور عقدة تمثيل الحزب مجددا".