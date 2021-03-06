لبنان

أبو زيد زار بوغدانوف.. وتشديد على تشكيل الحكومة

Lebanon 24
06-03-2021 | 11:49
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زار مستشار رئيس الجمهورية الدكتور أمل أبو زيد، المبعوث الخاص لرئيس الاتحاد الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

 

ونشر موقع وزارة الخارجية الروسية اليوم، بحسب بيان لمكتب أبو زيد، أن "الطرفين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر عن التطورات في لبنان، مع التشديد على ضرورة تكثيف الجهود باتجاه تشكيل حكومة لبنانية جديدة وتخطي الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان بأسرع وقت".

 

وأوضح البيان أن "الطرف الروسي شدد مجددا على موقفه الثابت في دعم سيادة الجمهورية اللبنانية واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها، إضافة إلى حق اللبنانيين في اتخاذ القرارات المرتبطة بالقضايا الوطنية بشكل مستقل، بعيدا من التدخلات الخارجية من خلال الحوار البناء والاحترام المتبادل للمصالح المشروعة".

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