الاحتجاجات مستمرة.. هذه الطرقات مقطوعة!

تستمر الاحتجاجات في مناطق لبنانية مختلفة نتيجة التدهور الاقتصادي وارتفاع سعر صرف الدولار ووصول الوضع المعيشي للمواطنين إلى حالة يرثى لها.

وفي هذا السياق قام عدد من المواطنين بالنزول الى الشوارع وقطع الطرقات، تزامناً مع وصول سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى حدود 10350 ليرة للبيع و10425 ليرة للشراء مقابل الدولار الواحد.

وجاءت الطرقات المقطوعة حتى اللحظة على الشكل التالي: