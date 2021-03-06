لبنان

الاحتجاجات مستمرة.. هذه الطرقات مقطوعة!

Lebanon 24
06-03-2021 | 20:08
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تستمر الاحتجاجات في مناطق لبنانية مختلفة نتيجة التدهور الاقتصادي وارتفاع سعر صرف الدولار ووصول الوضع المعيشي للمواطنين إلى حالة يرثى لها.
 
وفي هذا السياق قام عدد من المواطنين بالنزول الى الشوارع وقطع الطرقات، تزامناً مع وصول سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى حدود 10350 ليرة للبيع و10425 ليرة للشراء مقابل الدولار الواحد.
 
وجاءت الطرقات المقطوعة حتى اللحظة على الشكل التالي:
 
ضمن الشمال :
- البالما 
- البلمند 
- شكا كفر حزير 
- كوسبا رشدبين
- ضهر العين اميون 
- العبدة 
- العبودية بلانة حصا
ضمن البقاع:
- المصنع راشيا مفرق كفردينس - مفرق الرفيد    
- دير زنون مفرق الفاعور  
- غزة لوسي 
- دار الحنان المنارة  
- ترشيش تويتي 
- ضهر البيدر مفرق فالوغا
- جديتا العالي 
- سعدنايل 
- جلالا شتورا 
- حاجز الفرزل ابلح
- ساحة شتورا
ضمن بيروت:
- بشارة الخوري 
- نزلة الحص
- قصقص - عمر بيهم
- سليم سلام 
- الكولا
 

 
الطرقات التي أعيد فتحها:
طريق عام كسارة مفرق الانطونية زحلة 
طريق عام حلبا القبيات مفرق كوشا 
طريق عام كفرشيما عند مفرق الصحرا 
 
 
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