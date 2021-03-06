قطع الطرقات والاحتجاجات مستمرة تزامناً مع وصول سعر صرف الدولار لمستوياتٍ مخيفة!

تستمر الاحتجاجات في مناطق لبنانية مختلفة نتيجة التدهور الاقتصادي وارتفاع سعر صرف الدولار ووصول الوضع المعيشي للمواطنين إلى حالة يرثى لها.

وفي هذا السياق قام عدد من المواطنين بالنزول الى الشوارع وقطع الطرقات، تزامناً مع وصول سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى حدود 10350 ليرة للبيع و10425 ليرة للشراء مقابل الدولار الواحد.

وجاءت الطرقات المقطوعة حتى اللحظة على الشكل التالي:

طريق جبل المنصورة - شماس في عكار

طريق عام المصنع راشيا محلة الرفيد

طريق عام دير زنون رياق عند مفرق الفاعور

طريق في محلة نهر الموت بشكل جزئي

جسر الرينغ بالاتجاهين

طريق عام عاليه محلة ضهور العبادية بالاتجاهين

الطريق من حلبا باتجاه القبيات عند محلة عمار البيكات