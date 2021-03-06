لبنان

رئاسة الجمهورية: مواقف الرئيس عون تصدر عنه شخصياً أو عبر مكتبنا

Lebanon 24
06-03-2021 | 13:25
A-
A+
Doc-P-800274-637506339270524303.jpg
Doc-P-800274-637506339270524303.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:
تتناقل وسائل الاعلام على اختلاف أنواعها، كلاما تنسبه حينا الى "أوساط بعبدا"، وحينا آخر الى "مصادر مقرّبة من رئاسة الجمهورية"، وغيرها من التوصيفات…
يؤكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، مرة جديدة، ان مواقف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تصدر عنه شخصيا، او عبر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، ولا تُنسب الى "زوار" او "مصادر مطلعة" او "أوساط مقربة" الخ…، لأنّ ما يُنسب الى هذه الجهات لا أساس له من الصحة ولا يمكن الاعتداد به.
امّا بالنسبة الى ما يصدر عن عدد من رؤساء الكتل النيابية من مواقف، فهي تعكس وجهات نظرهم هم من الأحداث، وهذا حقهم الطبيعي انطلاقا من مواقعهم السياسية.
ان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يجدد دعوة وسائل الاعلام للعودة اليه في كل ما يتعلق بمواقف فخامة الرئيس في أي موضوع كان.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:21 | 2021-03-06
16:18 | 2021-03-06
16:15 | 2021-03-06
15:44 | 2021-03-06
15:30 | 2021-03-06
15:22 | 2021-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website