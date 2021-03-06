اوساط سياسية تستغرب تكرار النفي من بعبدا

استغربت أوساط سياسية مطلعة تكرار نفي بعبدا لحديث رئيس الجمهورية قبل ايام والذي استتبع بسجالات حامية.

وقالت الاوساط باستغراب: "تكرار النفي يؤكد امرا من اثنين، إما ان الرئيس قال ما قاله وتراجع عنه، واما ان احدا ما قال هذا الكلام ونسبه الى الرئيس، وفي الحالة الثانية يكون الامر مرتبطا حكما بالتغييرات الجديدة التي حصلت اخيرا في القصر الجمهوري".