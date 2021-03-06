لبنان

الغش "على عينك يا تاجر"...حشود تتجمع على أبواب المحلات بطرابلس لشراء بضائع مدعومة

Lebanon 24
06-03-2021 | 13:29
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يشهد أحد المحلات في سوق القمح في طرابلس اقبالاً كبيراً من المواطنين لشراء البضاعة المدعومة التي عرضها اليوم.

واصبح هذا المشهد يتكرر يومياً أمام المحلات التي تعرض البضائع بالسعر المدعوم، في حين يقوم بعض المحلات باستغلال البضاعة المدعومة لافراغها من اكياسها ووضعها في اكياس اخرى كي لا تظهر انها مدعومة.
 
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